Kemal Reis kimdir? Kemal Reis Gemisi nedir? Kemal Reis Gemisi özellikleler nelerdir?
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Kemal Reis kimdir? Kemal Reis Gemisi nedir? Kemal Reis Gemisi özellikleler nelerdir?

Ege'de yaşanan hareketlilik sonrası gündeme gelen Kemal Reis Gemisi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Kemal Reis Gemisi özellikleler nelerdir? Kemal Reis kimdir? Kemal Reis Gemisi nedir?

Kemal Reis kimdir? Kemal Reis Gemisi nedir? Kemal Reis Gemisi özellikleler nelerdir?
15.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:42

Kemal Reis Gemisi'nin ülke gündemine oturması sonrası Kemal Reis kimdir, Kemal Reis Gemisi nedir ve Kemal Reis Gemisi özellikleler nelerdir gibi konular araştırıldı. Peki, Kemal Reis kimdir? Kemal Reis Gemisi nedir?

KEMAL REİS KİMDİR?

Ünlü deniz bilimcisi Piri Reisin amcası olan Kemal Reisin, 1440 yılında Gelibolu'da doğduğu sanılmaktadır, fakat bazı Osmanlı kaynakları daKaramanlı bir Türk ailesinden geldiğini yazmaktadır. Gençliğinde korsanlık yapmış, daha sonra Gelibolu'da Osmanlı Donanmasına deniz piyadesi (azap askeri) olarak girmiş ve azap reisi olmuştur. Azap reisi olmasından bir süre sonra, yaklaşık 1473 yılı dolaylarında, kendisine ait gemisi ile (kalitesiyle) denizlere açılıp akıncı leventlik yapmaya başlamıştır.

1481 yılında yeğeni Piri Reisi yanına alıp, yeni seferlere başlamak üzere denizlere açıldığında, artık adı Akdeniz'in en tanınmış reisleri arasında anılmaya başlanmıştır. Kemal Reis kahramanlığı, cesareti ve denizcilik bilgisiyle Akdeniz'in en tanınmış reisleri arasında yer alınca, 1487 yılında Sultan II.Beyazıt (1481-1512) tarafından devlet hizmetine alınmıştır. Kemal Reisin devlet hizmetine alması ile Türk denizcilik tarihinde "Büyük Türk Donanma Kaptanları" çağı açılmıştır.

Kemal Reis, Osmanlı devlet hizmetine girdikten sonra Osmanlı denizciliğinde ve özellikle gemi inşa faaliyetlerindebüyük bir değişim söz konusu olmuştur. O döneme göre çok büyük sayılabilecek Venedik gemileri tarzında "Göke" adıverilen yelkenli ve kürekliüç güverteli iki büyük gemi 1495 yılında inşa edilmiştir. Bu gemilerden birisine Kemal Reis, diğerine Burak Reis komuta etmiştir. Kemal Reis'in Osmanlı Donanması hizmetine alınması ve donanmanın yeni baştan teşkilatlandırılması, Osmanlı Donanmasını Venedik ile mücadele yapabilecek bir seviyeye getirmiştir. 1499'da başlayan savaşlarda Modon, Koron, Navarin, İnebahtı gibi müstahkem mevkilerin alınmasında Kemal Reisin büyük hizmetleri görülmüş, ayrıca Venedik Donanması ile işbirliği yapan Fransız gemileri de hezimete uğratılmıştır.

Ünlü Türk denizcisiKemal Reis, 1511 yılındaEge Denizi'nde karşılaştığı bir fırtınada gemisinin batması sonucu vefat etmiştir. Kemal Reis'in ölümü, bütün Akdeniz'de üzüntüyle karşılanmıştır. Denizciliğinin yanı sıra Osmanlı Donanmasına getirdiği en önemli yenilik uzun menzilli topları ilk defa kullanmış olmasıdır.

Kemal Reis kimdir? Kemal Reis Gemisi nedir? Kemal Reis Gemisi özellikleler nelerdir?

KEMAL REİS GEMİSİ NEDİR?

Suya indirilme tarihi: 24 Temmuz 1998

Mürettebat: 24 subay, 100 astsubay, 8 uzman erbaş, 61 erbaş/er

İtme gücü: CODOG/ 2 x General Electric LM2500 Gaz türbin/ 2 MTU - Dizel; 60.000 BG/ 2 Pervane

Uzunluk: 118 m

KEMAL REİS GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

TCG Kemalreis (F-247), Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden biridir. 1998 yılında denize indirilen ve 2000 yılında hizmete giren TCG Kemalreis (F-247), 118 metre uzunluktadır. Fırkateynde 24 subay, 100 astsubay, 8 uzman erbaş, 61 erbaş/er görev yapmaktadır.

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