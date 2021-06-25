Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler
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Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Kocaeli'nde esnafla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikramı yapıldı. CHP lideri ekmeği alıp yemeden önce "Kılıçdaroğlu yine malı götürdü diyecekler." sözleriyle espri yaptı.

Kocaeli'de muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Körfez ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Hereke semtinde iş yerlerini gezen Kılıçdaroğlu, halı dokumacılığı yapan iş yerine girerek tezgahın başına oturdu. Kılıçdaroğlu daha sonra vapur ile Karamürsel ilçesine geçti.

"BAŞKANIMIZ YERSE GÜVENİRLER"

Burada balıkçılar ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikram edildi. Kocaeli'de çıkan balığın sağlıklı olduğunu kanıtlamak için CHP liderine bir balıkçı, "Sayın Başkanım Körfez'den balık ekmek yaptırdık size.Buradaki balığın sağlıklı olduğunu herkes görsün." ifadelerini kullanırken başka bir balıkçı da "Başkanımız yerse güvenirler." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler

"YİNE MALI GÖTÜRDÜ DİYECEKLER"

Bu ifadeler sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu da yemeye başlamadan önce, "Kılıçdaroğlu yine malı götürdü diyecekler." şeklinde espri yaptı. Bu sözler orada bulunanlar arasında gülüşmelere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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