Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

Partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacağını belirterek "O gün Meclis'te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır hayır. O gün Meclis'te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi. Bizim 15 arkadaşımız o gün buradaydı" yanıtını verdi.

Partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilere Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN TOPLANAN PARA NEREDE?"

"İki ayrı 15 Temmuz var. Bir, Sarayın 15 Temmuz'u. İki, Halkın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unda sokağa çıkan 100 binler var, bedel ödeyenler var, demokrasi sevdalıları var.

15 Temmuz şehit ve gazileri için topladıkları paralar yok ortada! Bu paraları biz takip etmeseydik tamamen yok edeceklerdi. Bütün şehit yakınları ve gazilere sesleniyorum: Sizin için toplanan paralar nerede?

"ERDOĞAN'IN YASAKLADIĞI İKİ İSİM"

Darbe Araştırma Komisyonu kurulmasında ısrarcı olduk kuruldu. 2 kişinin Komisyona gelmesini Erdoğan yasakladı: Biri MİT Müsteşarı diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı, tüm ayrıntıları biliyorlardı. Erdoğan neden TBMM'ye gelip bilgi vermelerine yasak koydu?

"HTS KAYITLARI SENİN ELİNDE"

Erdoğan demiş ki; "15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutları dağıtılmalı. Kılıçdaroğlu kiminle konuştuysa açıklamalı" demiş. Çok komik bir adam! Bütün HTS kayıtları senin elinde. O gece kim kiminle konuşmuş açıklasana kardeşim…

FETÖ'nün 1 numaralı siyasal ayağı sensin kardeşim! Kozmik Oda'yı açtırdın. Bu atamaları yapan kimse siyasal ayak odur.

"DARBEYİ BİLİYORDU, MARMARİS'TE SAKLANDI"

Erdoğan neden Marmaris'te saklanır? Yaverleri zaten FETÖ'cüymüş. Yerini söylerlerdi. Peki o zaman niye Marmaris'e saklandı? Darbeyi biliyordu ve ne olur ne olmaz diye saklandı.

Bir Cumhurbaşkanı gittiği yerin vatandaşından niye saklar? Yaveri biliyor, ama fatura kime çıktı? SÖZCÜ gazetesine… Vay efendim benim orada olduğumu niye yazdın! Yazar… Gazetecidir çünkü. Yazmak onun görevi. Yazmazsa zaten görevini yapmıyor demektir."

MECLİS'TEKİ PROGRAM BELLİ OLDU

Öte yandan TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak anma töreni kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak.

KALKIŞMA İSİMLİ KİTABIN TOPLU OKUMA ETKİNLİĞİ YAPILACAK

Demokrasi nöbetçileri, Mecliste 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Mecliste, 30 kişiyle Kur'an-ı Kerim hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığınca dağıtılan Kalkışma isimli kitabın toplu okuma etkinliğinin yapılacak. Meclis'teki anma törenleri, TBMM Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.

TÜM VEKİLLER TEST YAPTIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 15 Temmuz töreni öncesinde, Meclis'te Kovid-19 alarmı verildi. Törene katılacak tüm vekillerden bugün Kovid-19 testi yaptırmaları istendi. Kılıçdaroğlu'nun aksine İYİ Parti lideri Meral Akşener'in törene katılacağı ve test yaptırdığı öğrenildi.

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