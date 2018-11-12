Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Adaylığı İçin Ekrem İmamoğlu'na Göz Kırptı

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göz kırptı.

"BEYLİKDÜZÜ'NÜN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen güçlü portrelerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu… Aklınızdaki aday mıdır?" sorusuna "Ekrem Bey çok başarılı bir başkan. Beylikdüzü'nün çehresini değiştirdi, tam bir modern kent havasına büründürdü Beylikdüzü'nü… Yeni yeni büyüyen bir ilçeydi Beylikdüzü. Son derece planlı, modern şehircilik anlayışına uygun bir kentleşmeyle büyümesini, gelişmesini sağladı İmamoğlu. Kendisine oy veren vermeyen ayrımına gitmedi, herkese eşit hizmet götürdü. Uyuşturucu batağı olan yerleri kültür merkezine dönüştürdü. Bütün aileler son derece memnun" cevabını verdi.

"BU SABAH KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜK"

İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sabah kendisiyle konuştuk, okula yeni başlayan her çocuk parka kendi adına bir ağaç dikmiş. Ağaçlar da çocuklarla büyüyecek. Kent kültürü budur. 80 yaşına geldiğinde 'Bu ağacı ben diktim' diyecek. Unutmayın AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız hafta sonlarını CHP'li belediyelerin bulunduğu yerlerde geçiriyorlar, Beylikdüzü de bunlardan biri" ifadesini kullandı.

CHP İSTANBUL'U ALIRSA İLK NE YAPACAK?

"İstanbul'u aldınız, ilk ne yaparsınız?" sorusuna da cevap veren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'un kentsel dönüşüm problemini en kısa sürede, bilimsel bir bakış açısıyla çözeceğiz. Kimse yerinden, yurdundan edilmeyecek. Dünyanın saygın örneklerinde olduğu gibi parklarıyla, sosyal alanlarıyla, depreme dayanıklı okul, hastane vb. binalarıyla başta aşağıya bilimsel akılla planlanmış, su ve orman kaynakları koruma altına alınmış bir kent olacak. İstanbul, kamu sorumluluğu bilinciyle ve kamu yararı hedefiyle yönetilecek. Kentin tarihi geçmişi, tüm görkemiyle ortaya çıkartılacak. İstanbul'da yaşamak çile değil, keyif olacak. İstanbul'a ihanet edenler, İstanbul'a ihanet ettiklerini itiraf edenler İstanbul'un sorununu çözemez. Biz çözeceğiz. Başta İstanbul olmak üzere hiçbir rantiyecinin gözünün yaşına bakmayacağız. İlk yapacağımız işlerden biri de doğrudan isim vermeden söyleyeyim, İstanbul'un siluetini bozan, Süleymaniye Camii gibi muhteşem, heyecan verici bir eseri bile boğmasına göz yumulan binalar için gereğini yapacağız."