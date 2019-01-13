Kemal Kılıçdaroğlu, İdris Naim Şahin Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: MYK'da Konuşmadık

Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi partiler, açıklanmayan yerlerde aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. AK Partili eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, Ordu'da aday gösterileceği ve Şahin'in ittifakın adayı olmak istediği iddia edilmişti. İddialar üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da oturup da İdris Naim Şahin'i konuşmadık, tartışmadık. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok." dedi.

"BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞEN BİR OLAY"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ordu için ismi gündeme gelen ve tartışma yaratan İdris Naim Şahin'ın adaylığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:

"İdris Naim Şahin Bey, Ordu'dan aday olmak ister mi bilmiyoruz. Sonuçta o da uzun yıllar bakanlık yapmış birisi. Bizim dünyaya bakışımız belli. O çerçevede bizim Ordu'dan oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım. Tabanımızın da oy verdiği, CHP'lilerin dışında gerçekten de demokrasiyi savunan, Ordu'ya geldiği zaman Ordu'yu yöneteceğini düşünen bir adayı bulmamız lazım. Dolayısıyla biz kendi aramızda MYK'da oturup da İdris Naim Şahin'i konuşmadık, tartışmadık. Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Büyük ölçüde bizim dışımızda gelişen bir olay. Aslolan bizim MYK ve PM'mizin alacağı karardır."