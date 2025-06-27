Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı geçecek?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı geçecek?
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"Şaibe" iddiaları nedeniyle 20 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi karıştırdı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı geçecek?

Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisiyle görüşmeye CHP'lilere, "Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar" dediği, bu sözlere sinirlenen Mansur Yavaş'ın, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı geçecek?

KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisiyle görüşmeye CHP'lilere, "Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar" dediği, bu sözlere sinirlenen Mansur Yavaş'ın, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği iddia edildi.

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi.

Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: CHP'YE VE BANA TUZAK KURULUYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, TGRT'den Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, CHP'ye ve kendisine tuzak kurulduğunu savunurken, kendisinin görevi kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELİR"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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