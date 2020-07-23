Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman,"Şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi" 88 yaşındaki ünlü iş adamı Kemal Gülman, Feryal Gülman'la boşanma davalarını yürüten avukatlardan Eda Cideli'ye gönlünü kaptırmış ve önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisiyle bir yatta öpüşürken görüntülenmişti.

Günaydın'dan Bülent Cankut'un haberine göre; bu arada tatilini Viento Alaçatı Hotel'de geçirdiğini öğrendiğim Feryal Gülman'la Beach of Momo'da karşılaşınca haberi sordum. Feryal Gülman şunları söyledi: "Bu beraberliği, daha önce Eskişehir'de de görüntülendikleri için biliyordum. Ama bu şekilde görmek gerçekten çok kötü. Ben 7 yıl önce zina yüzünden eşime boşanma davası açtım. Ancak 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için mahkemelerde şahitlerimi dahi dinletmekte zorlanıyorum. Halen evli olduğumuz için şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi. Bunların daha kötülerine aynı evi paylaşırken de tanık oldum.

Kaynak: Snob Magazin