Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı, geri gelecek mi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda'da bir veda yaşandı. Bunun üzerine izleyiciler Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı, geri gelecek mi? sorularının cevaplarını aradı.

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jürleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'dir. Jüriler arasında bulunan Kemal Doğulu programdan ayrılacağı yönünde haberler çıktı. Peki Kemal Doğulu neden ayrılıyor, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'da yok mu? Peki, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'nın 25 Aralık bölümünün fragmanında Kemal Doğulu'nun programdan ayrılacağını söylemesi herkesi şok oldu. Uzun zamandır Moda programlarının bilinen yüzü olan Kemal Doğulu'nun programdan ayrılma nedenini açıkladı.

Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrılıyor. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen'e geçecek.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Jüri üyeliğini yaptığı programlarla tanınan Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, küçük yaşta kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Urfa Harran Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu'nun İstanbul'da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Kemal Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.

Kemal Doğulu, Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yaptı.

Hande Yener'in sıngle çalışmasının fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.