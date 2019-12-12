: Kemal Doğulu'dan ayrılan Özden Cerrahoğlu, Hande Yener'in eski nişanlısıyla görüntülendi

12.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44

Bir döneme damga vuran moda programıyla yıldızı parlayan Özden Cerrahoğlu, yarışmanın jüri üyesi olan ünlü modacı Kemal Doğulu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisi yeni biten Cerrahoğlu, şimdi de ünlü şarkıcı Hande Yener'in eski nişanlısı Ümit Cem Şenol ile el ele görüntülendi.

HANDE'NİN ESKİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Posta'da yer alan habere göre: Kemal Doğulu ile ilişkisini bitiren Özden Cerrahoğlu, Hande Yener ile evlilik arifesindeyken ayrılan Ümit Cem Şenol ile el ele poz verdi. Çiftin pozları kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

HANDE, ÖZDEN'İN KOMBİNİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bunun yanı sıra Hande Yener yıllar önce Özden Cerrahoğlu'nun yarıştığı programa konuk jüri olarak katılmış ve Özden Cerrahoğlu'nun yaptığı kombini eleştirmişti.

PARA İDDİALARINDAN DOLAYI AYRILDILAR

Ümit Cem Şenol ile Hande Yener, 3 yıllık ilişkilerini düğün arifesinde sürpriz bir şekilde sonlandırdı. Çiftin ayrılık kararının ardından Ümit Cem Şenol'un Hande Yener'in parasını yediği iddia edildi. Şenol konu hakkında açıklama yaparak "Hakkımdaki para iddialarından rahatsız oldum ve ayrıldık" dedi. Hande Yener, ilişkisi bittikten sonra rapçi Misha Michael ile aşk yaşamaya başladı.

Hande Yener ve Ümit Cem Şenol

Kaynak: Diğer

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