Kemal'den bir doğru bir yanlış Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile birlikte çıktığı alışveriş turunda pandemi nedeniyle çocuklarına özel öğretmen tutan ünlü isimlere göndermede bulundu.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıktı. Zorlu AVM'de oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz norma insanlarız" yanıtını verdi. Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kızı Hira'ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklamış ve bazı çevrelerden tepki çekmişti.

Kaynak: Snob Magazin