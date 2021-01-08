Kemal Belgin kimdir? Kemal Belgin kaç yaşında, nereli? Kemal Belgin hayatı ve biyografisi
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Kemal Belgin kimdir? Kemal Belgin kaç yaşında, nereli? Kemal Belgin hayatı ve biyografisi

08.01.2021 20:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:44
Kemal Belgin kimdir? Kemal Belgin kaç yaşında, nereli? Kemal Belgin hayatı ve biyografisi

Tartışma programlarında yer alan isimlerden biri olan Kemal Belgin hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kemal Belgin kimdir? Kemal Belgin kaç yaşında, nereli? Kemal Belgin hayatı ve biyografisi

Pek çok tartışma programına katılan Kemal Belgin hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detaylarında...

KEMAL BELGİN KİMDİR?

Gazeteci, yazar Kemal Belgin 1945 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Babası uzun yıllar Fenerbahçe Kulübü bünyesinde muhasebe ve vezne müdürlüğü yapmış ayrıca bir dönem top koşturmuştur. Kemal Belgin ayrıca eski Fenerbahçeli futbolcu Hikmet yani mocuk Belgin'in yeğenidir.

Kemal Belgin'de 1 sene kadar Fenerbahçe genç takımında futbol oynamıştır. Saint Joseph Lisesinden mezun olmuştur, iyi derecede Fransızca, ingilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Daha sonra Günaydın gazetesinde muhabir olarak iş hayatına atıldı. Yeni İstanbul, Tercüman, Meydan, Fotospor, Akşam, Türkiye Gazetesi ve Fanatik gibi gazetelerin bünyesinde spor sorumlusu, istihbarat şefi, köşe yazarı ve muhabir gibi görevleri üstlenmiştir.

12 yıl TSYD Yönetim Kurulu Asbaşkanlığı yapmış, genel sekreter ve dış ilişkiler sekreterliği, 1 dönem Fenerbahçe yüksek divan kurulu genel sekreterliği, 3 dönem dünya spor yazarları birliği Türkiye delegeliği yapmıştır. Uzun yıllardır Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde spor tarihi ve spor gazeteciliği dallarında öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Televizyon dünyasında yakından tanıdığı Kemal Belgin Ntv, Kanal D, Kanal 7, Habertürk, Atv, Tv5, Tgrt haber ve Tvnet kanallarında programlar yapmıştır.

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