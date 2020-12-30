Kemal Ayyıldız kimdir? Kemal Ayyıldız kimdir, kaç yaşında?
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Kemal Ayyıldız kimdir? Kemal Ayyıldız kimdir, kaç yaşında?

30.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:42
Kemal Ayyıldız kimdir? Kemal Ayyıldız kimdir, kaç yaşında?

Sıkça Sorulan Sorular kitabının yazarı Kemal Ayyıldız merak ediliyor. İslam kategorisinde eserler yazan Kemal Ayyıldız kimdir? Kemal Ayyıldız kimdir, kaç yaşında?

KEMAL AYYILDIZ KİMDİR?

Kemal Ayyıldız, İslam kategorisinde eserler yazmış bir yazardır.

Sıkça Sorulan Sorular kitabının yazarıdır. Kemal Ayyıldız kitapları; Kavram Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Kemal Ayyıldız tarafından yazılan son kitap "Sıkça Sorulan Sorular", Kavram Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Allan bizi yarattı, Allah'ı kim yarattı? gibi çelişkili bir soru sıkça sorulur.

Birisi çıkıp şöyle diyebilir Madem Allah var, niye bize kendini apaçık göstermiyor?

Allah kainatı neden yarattı? İhtiyacı mı vardı?

Tevhid'i nasıl yakalayacağız; bu işin mantığı nedir?

Allahu ekber'e nasıl ulaşabiliriz?

Allah neden bizim ibadet etmemizi istiyor?

Bizim ibadetimize ihtiyacı mı var?

İbadet etmesek de kendi hayatımıza baksak; dünyada da cennet hayatı gibi bir ortam olamaz mı?

Cennettekilerin en son duası nedir, biliyormusunuz?

İbadet neden belli şekillere ve kurallara bağlanmıştır? Ben hiç Allah'ı aklımdan çıkarmasam, sürekli O'nu zikretsem olmaz mı? Bu şekillerin manası nedir?

Allah nerededir? Allah kainatı yaratmadan evvel ne yapıyordu?

Kuran-ı Kerim'de geçen 'Allah semaya yükseldi, arşa oturdu' gibi ifadelerin manası nedir?

Şeytan Allah'a nasıl karşı gelmiş?

Allah'ın rahmetine rağmen nasıl musibetler, sıkıntılar, ızdıraplar gelebiliyor?

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:58:46. #1.15#
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