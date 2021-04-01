Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak biyografisi!
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Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak biyografisi!

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Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak biyografisi!

Kırıkkale'de Öğretmenlik ve İdarecilik, Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, Ahılı Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı, TBMM XX. ve XXI. Dönem Kırıkkale Milletvekilliği, XXI. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapan Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak kaç yaşında, nereli? Kemal Albayrak mesleği nedir? Kemal Albayrak hayatı ve biyografisi nedir?

Kırıkkale'de Öğretmenlik ve İdarecilik, Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, Ahılı Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı, TBMM XX. ve XXI. Dönem Kırıkkale Milletvekilliği, XXI. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapan Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak kaç yaşında, nereli? Kemal Albayrak mesleği nedir? Kemal Albayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

KEMAL ALBAYRAK KİMDİR?

Kemal Albayrak 1956, Ahılı, Kırıkkale'de doğan, Türk siyaset adamıdır.

Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur, aynı Üniversitede Master yapmıştır. Kırıkkale'de Öğretmenlik ve İdarecilik, Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, Ahılı Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı, TBMM XX. ve XXI. Dönem Kırıkkale Milletvekilliği, XXI. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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