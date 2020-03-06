Kelle paça ve sarımsak koronavirüsten korur mu? Kimler risk altında? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı

06.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:14

Koronavirüs Covid-19 salgınının iki ay gibi kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılması her ülkede bir panik havası yarattı.



Bu durum, ölümcül virüs hakkında birçok doğru ve yanlış bilginin de salgın kadar hızlı yayılmasına neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle