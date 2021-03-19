Kelkit Çayı'nın suyu, yetersiz yağış ve yanlış sulama nedeniyle azaldı
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Kelkit Çayı'nın suyu, yetersiz yağış ve yanlış sulama nedeniyle azaldı

19.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:08
Kelkit Çayı'nın suyu, yetersiz yağış ve yanlış sulama nedeniyle azaldı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı'nda su seviyesi önceki yıllara göre düşüş gösterdi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı'nda su seviyesi önceki yıllara göre düşüş gösterdi. Üzerinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajı bulunan çayın suyundaki azalma gözle görülür düzeye ulaştı. Çayın geçtiği tarihi Akçaağıl Köprüsü yakınlarındaki su çekilmesi, eskiden yatak alanında kalan ağaçların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. 

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 6 kilometre uzaklıktaki Akçağıl köyü yakınlarından geçen Kelkit Çayı'nda su seviyesi önceki yıllara göre düşüş gösterdi. Üzerinde Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajı da bulunan çayın suyundaki azalma gözle görülür düzeye ulaştı. Debi arttığında su altında kalan tarihi Akçaağıl Köprüsü de yeniden kullanılabilir hale geldi. Suyun çekilmesi ile daha önce çay yatağında sular altında kalan ağaçlar da gün yüzüne çıktı. Su seviyesindeki azalma ve ortaya çıkan ağaçlar ile su yatağında oluşan çatlaklar dron ile de görüntülendi. 

'KAYNAKLAR YANLIŞ KULLANIYOR'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Taner Çifçi, kentte yetersiz yağışların su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Doç.Dr. Çifçi, "Son zamanlarda yağışlardan dolayı su kaynakları olumsuz etkilendi. Küresel iklim değişiklikleri hem makro hem de mikro anlamda iklim değişikliklerine sebep oluyor. Sivas'ta 1975 ile 2016 yılları arasında ortalama sıcaklık değer 9 santigrat derece iken, ortalama yağış ise 445 milimetredir. Günümüzde ise ortalama yağış miktarında azalma vardır. 445 milimetreden 430 milimetreye yağışlar düşüş gösteriyor. Bir diğer sebep ise insanların doğayı yanlış kullanmasıdır. Kaynaklar çok yanlış kullanıyor. Tarım sulamalarında yer altı suları aşırı derecede kullanılıyor. Bu suların aşırı kullanılması nedeniyle yüzey suları beslenemiyor. Bundan dolayı su seviyelerinde düşüş yaşanıyor" dedi. 

'YAĞMUR TOPLAYAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN KORUNMASI GEREKİYOR'Suların ciddi derece azalmasının öncelikli sebeplerinden olan insan faktörünün bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç.Dr. Çifçi, "İnsanlar, bu kaynakları kullanımı noktasında ve korunması noktasında bilgilendirilmelidir. Bu konuyla ilgili yerel ve merkez yöneticiler ile planlamalar yapılmalıdır. Burada özellikle küresel iklim ile ilgili yapılan anlaşmalara da uyulmalıdır. Yağmur toplayan bitki örtüsünün korunması gerekiyor. Tarımda sulama bilincinin de artırılması gerekiyor" diye konuştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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