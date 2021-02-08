Son dakika gündem: Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika gündem: Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

08.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:25

Son dakika gündem haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın ortasındaki adacıkta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın ortasındaki adacıkta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Çaya balık tutmak için gelen vatandaşlar, suyun ortasında oluşan adacıkta mahsur kalan sokak köpeğini fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, botla köpeğin mahsur kaldığı adacığa ulaştı. Soğuk ve yorgunluktan bitkin bulunan köpek, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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