Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda? Ali İhsan Varol kimdir? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır?
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Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda? Ali İhsan Varol kimdir? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır?

17.11.2020 08:31 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:35
Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda? Ali İhsan Varol kimdir? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır?

Ekranların sevilen programı Kelime Oyunu yarışmasının tekrar başlamasıyla Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda? Ali İhsan Varol kimdir? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır gibi konular araştırıldı.

Ali İhsan Varol'un kibar ve keyifli sunumu, meraklısını ekrana kilitleyen kaliteli sorularıyla Kelime Oyunu, kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline geldi. Yeniden ekranlara dönen program izleyicilerde heyecan yaratırken Ali İhsan Varol kimdir? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır? Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda?

KELİME OYUNU YARIŞMASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ali İhsan Varol'un kibar ve keyifli sunumu, meraklısını ekrana kilitleyen kaliteli sorularıyla Kelime Oyunu, kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline geldi.

Kelime Oyunu, hafta içi her gün 19.45'te teve2'de

ALİ İHSAN VAROL KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Haziran 1976

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,8

Ali İhsan Varol (d. 28 Haziran 1976, İstanbul), Çerkes asıllı Türk sunucu, yapımcı, oyuncu ve senarist.

Ankara Üniversitesinde Astronomi ve Uzay Bilimleri, Tarih ve son olarak da Kamu Yönetimi bölümlerine girmiş, ancak üç bölümü de bitiremeden bırakmıştır. Üniversiteden sonra Bodrumda 1.5 yıl araba kiralama işinde çalıştı.

Turizm sektöründe iş hayatına devam etti. Televizyon sektörüne prodüksiyon asistanlığı ile başlamıştı. Dört yıl prodüksiyon asistanlığı yapan Varol, daha sonra metin yazarlığına başladı.

Oyunculuğa ilk adımını 1998 yılında Star TV'de yayınlanan Çarli Dizisi ile atmıştır. Aynı zamanda dizinin başrolü Çarli'nin bakıcılığını üstlenmiştir. Sonrasında 2014 yılında yine Star TV'de yayınlanan Kardeş Payı ile oyunculuğa devam etmiştir. Daha sonra dizinin senaryo ekibine de dahil olmuştur.

KELİME OYUNU YARIŞMASI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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