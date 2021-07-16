Kelebek hastası genç hayallerinin peşinde
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Kelebek hastası genç hayallerinin peşinde

Kelebek hastası genç hayallerinin peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki Kelebek hastası (Epidermolizis Bülloza) genç en büyük hayalinin YouTuber olmak ve farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki Kelebek hastası (Epidermolizis Bülloza) genç en büyük hayalinin YouTuber olmak ve farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan kelebek hastalığına yakalanan Muhammet Can Gürlek (21),zorlu süreçlerden geçtiğini söyleyerek en büyük hayaline kavuşmak için çalışmalar yaptığını söyledi.

El, ayak, bacak, yemek borusu, ağız içi gibi vücudun çeşitli bölgelerinde görülen içi su dolu kabarcıkların hayatını zorlaştırdığını fakat örnek olmak amacıyla ve hayaline kavuşmak için evde çalışmalar yaptığını söyleyen Gürlek, "Sıcak havalardan dolayı dışarı çıkamıyorum ve yürümekte zorluk çekiyorum. Hastalığın ne yazık ki tedavisi yok. Bu süreçte hayallerimi gerçekleştirmek için harekete geçtim. Evde çalışmalar yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki hayalleriniz olsun ve o yönde ilerleyin. Ben hayallerim peşinden gidiyorum ve gerçekleştireceğime inanıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kelebek hastası genç hayallerinin peşinde
Kelebek hastası genç hayallerinin peşinde
Kelebek hastası genç hayallerinin peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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