Kelebek hastası 4 yaşındaki Büşra'nın ailesi, tedavi için yardım bekliyor
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Kelebek hastası 4 yaşındaki Büşra'nın ailesi, tedavi için yardım bekliyor

Kelebek hastası 4 yaşındaki Büşra'nın ailesi, tedavi için yardım bekliyorADANA'da, 3 aylıkken yakalandığı 'kelebek' hastalığı nedeniyle el ve ayak tırnakları düşen Büşra Aslan'ın (4) ağzı, kulakları, burnu, el ve ayak parmakları kanıyor.

03.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:31

Kelebek hastası 4 yaşındaki Büşra'nın ailesi, tedavi için yardım bekliyor

ADANA'da, 3 aylıkken yakalandığı 'kelebek' hastalığı nedeniyle el ve ayak tırnakları düşen Büşra Aslan'ın (4) ağzı, kulakları, burnu, el ve ayak parmakları kanıyor. Nefes alamadığı için boğazı delinen ve buradan yemek yiyip nefes alarak yaşamını sürdüren Büşra'nın ailesi, kızının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Kentte yaşayan iş makinesi operatörü İsmail Aslan (35) ile ev kadını Fatma Aslan (31), 13 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları oldu. Aslan çiftinin en küçük çocukları Büşra Aslan, 3 aylıkken cilt hastalığı olarak adlandırılan 'Epidermolysis bullosa' (kelebek) hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle el ve ayak tırnakları düşen küçük kızın parmak uçları, kulak, burun ve ağız bölgesi başta olmak üzere cildi aralıklarla kanamaya başladı. Yaklaşık 4 yıldır hastanede tedavi gören küçük Büşra, nefes almakta zorlanınca boğazı delindi.

Açılan delikten nefes alan ve buradan beslenen Büşra'nın babası İsmail Aslan, "Kızım nefes almakta zorlanıyor. Her gün acılar içinde kıvranıyor" dedi.

'TEDAVİSİNİ İSTİYORUZ'

Ağlayarak yetkililerden yardım isteyen anne Fatma Aslan ise "Sadece kızımın tedavi olmasını istiyoruz. Nefes alamıyor, yemeden içmeden kesildi. Gözümün önünde eriyor, elimden bir şey gelmiyor. Yardım istiyorum. Yeter ki rahat nefes alsın" diye konuştu.

Kelebek hastası 4 yaşındaki Büşra'nın ailesi, tedavi için yardım bekliyor

Kaynak: DHA

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