Kelbecer neresi? Kelbecer konumu ve Kelbecer haritası! Kelbecer hangi ülkede?
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Kelbecer neresi? Kelbecer konumu ve Kelbecer haritası! Kelbecer hangi ülkede?

25.11.2020 08:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:18
Kelbecer neresi? Kelbecer konumu ve Kelbecer haritası! Kelbecer hangi ülkede?

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım'da imzaladığı anlaşmaya uygun olarak Karabağ'ın Kelbecer ilçesi Azerbaycan'a teslim edildi. Peki, Kelbecer hangi ülkede? Kelbecer neresi? Kelbecer konumu ve Kelbecer haritası! Kelbecer nerede?

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu. Kelbecer neresi? Kelbecer konumu ve Kelbecer haritası! Kelbecer hangi ülkede?

KELBECER NERESİ?

Azerbaycan ordusunun girdiği Kelbecer, Azerbaycan'ın 3050 kilometrekare ile en büyük ve en kadim ilçesi olarak biliniyor.

KELBECER'DE NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

KELBECER NEREDE?

Nüfus: 600 (2015)

Kelbecer bölgesi batıda Ermenistan Cumhuriyeti, kuzeyde Daşkesen, Hanlar (Gökgöl), Goranboy, kuzeydoğuda Terter, doğuda Ağdam, Hocalı, güneyde Laçin bölgeleriyle komşudur. Alanı 3054 km² olan bölgede; bir şehir, bir kasaba (İstisu) ve 145 köy vardır.

2 Nisan 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 10 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması gereğince 25 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan'a teslim edilmesi gerekmektedir.

Ermenistan tarafından işgal edilen Kelbecer'de 2008 Nüfus sayımına göre 8.900 kişi yaşamaktadır.İşgalden sonra Kelbecerde yaşayanlar Azerbaycan'ın başka şehirlerine göç etmiştir.

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