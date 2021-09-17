İnce yoğurt veya ayran benzeri fermente bir süt içeceği olan ve Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya orijinli, özel bir mezofilik simbiyotik kültür türü olan Kefir nedir? Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nasıl yapılır? detaylar haberimizde...

KEFİR NEDİR?

Kefir; Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya orijinli, özel bir mezofilik simbiyotik kültür türü olan kefir tanelerinden yapılan ince yoğurt veya ayran benzeri fermente bir süt içeceği. Kefir, Kuzey Kafkasya'dan dünyaya yayılmıştır. Ve oradan da inek keçi veya koyun sütüne kefir taneleri aşılanarak hazırlanıp Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Çerkesler arasındaki iddiaya göre, kefir sırrı ilk başta İslam peygamberi Muhammed tarafından açıklanmış ve sırrı zamanla sadece Kuzey Kafkasya'da kalmıştır. Ancak bu sadece bir iddiadan ibarettir. Çerkesler kefir sırını çok uzun bir süre boyunca dış dünya ile paylaşmamışlardır çünkü onlar için bu bir "mucize" olmakla beraber, "kafirler" ile paylaşılırsa etkisini kaybedebilme ihtimali vardı. Avrupalılar kefir tarifini 18. ve 19. yüzyıllarda ele geçirerek Avrupa'ya yaydı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kefir, beyazımtrak renkte, karnabaharı andırır biçimde ve genellikle bezelye veya fındık büyüklüğünde tanelerden oluşmuştur. Mayalar canlıdırlar, uygun şartlar sağlandığında çoğalırlar, sağlanamadığında ölürler. Kefir tanesinde; Torula mayaları, Saccharomyces sp, Lactococcus spp, Lactobacillus spp, Leuconostoc spp gibi mikroorganizmalar bulunur. Bunların faaliyeti sonucu süt asidi, etil alkol ve karbondioksit meydana gelir. Kefir tanesi içerisinde bulunan mikroorganizmalardan bazıları süt şekerini parçalayarak süt asidi oluştururlar ve süt pıhtılaşır. Mikroorganizmalardan bazıları ise karbondioksit ve etil alkol meydana getirirler.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDR?

Çeşitli yayınlarda kefirin iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama, dış deri yırtılma ve çatlaklarının tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir.

KEFİR NASIL YAPILIR?

Fermantasyon sonucu kefir adı verilen hafif ekşimsi, köpüklü, alkollü ve yoğurt kıvamında bir süt içkisi ortaya çıkar. Kefir yapımında inek, koyun, keçi, manda sütleri yağlı veya yağsız olsun kullanılabilir. Eski Orta Asya'da çok kullanılan kefire, günümüzde bilhassa Kafkasya'da rastlanmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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