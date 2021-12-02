KEFEK kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, 2002-2020 yıllarında okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısının, yüzde 400 oranında arttığını söyledi.

Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Morkoç, sunum yaptı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1992 yılına kadar okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 5,1 olduğunu dile getiren Morkoç, "Bu oran 1992-2002 yılları arasında yüzde 11,5'e yükseldi. 2002 ile 2020 yılları arasında ise okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısı yüzde 400 oranında arttı. 2002-2021 yıllarında resmi ve özel kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmen sayısı 13 binden 99 bine yükseldi. 2002-2021 yıllarında öğretmen başına düşen çocuk sayısı 24'ten 17'ye düşmüştür." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimde ücret konusunun okullaşma önünde en büyük engel olduğuna dikkati çeken Morkoç, bakanlık olarak bu sorunun çözümü için önemli adımları attıklarını bildirdi.

Okul öncesi eğitimde, velilerden sadece beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri için ücret alınabilmesini düzenleyen yönetmelik çıkarıldığını anlatan Morkoç, "Dezavantajlı yerlerde ise ücret alınmamaya başlanmıştır. Her ilde alınabilecek ücret miktarı kurum türü ve verilen ek hizmetlere göre valiliklerce belirlenmektedir. Mevcut durumda kurumların yaklaşık yüzde 31'inde ailelerden ücret talep edilmektedir." ifadesini kullandı.

Okullaşma oranlarını arttırmak için temel eğitimde 10 bin okul projesi başlattıklarını vurgulayan Morkoç, bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu yapımı ile 40 bin yeni ana sınıfı açılmasını planladıklarını kaydetti.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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