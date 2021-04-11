Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret dizisi hangi romandan uyarlanmadır?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kefaret dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.