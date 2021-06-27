Kefaret ne zaman final yapıyor? Kefaret bitiyor mu?

Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat gibi isimlerin yer aldığı Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi ne zaman final yapıyor? merak ediliyor. Peki, Kefaret ne zaman final yapıyor? Kefaret bitiyor mu? Kefaret 31. bölümde neler oldu?

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kefaret ilgi ile takip edilmeye devam ediliyor. Ancak dizinin hayranları endişeli. Çünkü dizinin finalinin eli kulağında. Peki, Kefaret dizisi ne zaman final yapacak? Kefaret ne zaman final yapıyor? Kefaret bitiyor mu?Kefaret 31. bölümde neler oldu?İşte detaylar haberimizde…

KEFARET NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Seyirciler dizilerinin finalinin yaklaştı görüşünde olsa da henüz finale dahi bir resmi açıklama yayınlanmaması diziye dair umutları güçlendirdi.

Daha önce 28. bölümünde final yapacak denilen Kefaret dizisi final haberlerini yalanlamaya devame ederek 29. bölüme imza atmıştı. Ancak dizi için bir gelecek hala görülmüyor.

Dizi için seyirciler sezon finali umudunda olsa da dizinin Haziran sonlarında bitmesi bekleniyor. Dizinin gidişatı tüm sorunların hal olduğu yönünde. Yani Kefaret izleyicileri önümüzdeki haftalarda final fragmanına hazır olmalı.

KEFARET KONUSU

Zeynep öğretmenin önce küçük kızı kaçırılarak ardından da en yakın arkadaşı olan komşusu ile kocasının ilişki yaşadığını öğrenmesi ile alt üst olur. Kızını bulmak için yıllarca denemediği yolu bırakmayan Zeynep'e sadece komiser Sinan yardımcı olur. Zeynep yıllar önce kaybolan kızını bulduğunu sandığı bir an beklenmedik olayların başlangıcı olacaktır.

KEFARET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kefaret dizisi 1 Temmuz'dan itibaren Perşembe akşamları saat 20:00'de Fox Tv'de olacak.

KEFARET 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.