Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak?

Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fox TV'nin beğenilen dizisi Kefaret gün değişikliği ile gündeme geldi. Alınan karara göre dizinin yeni günü Perşembe oldu. Peki, Kefaret dizisi neden gün değiştirdi? Kefaret günü mü değişti? Kefaret dizisinin yeni günü hangi gün oldu? Kefaret ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Kefaret Pazar günü değil mi? Kefaret Perşembe'ye mi alındı?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret yeni günüyle bugün başlıyor. Peki, Kefaret yeni günü ne zaman? Kefaret günü mü değişti? Kefaret hangi gün yayınlanacak? Kefaret yeni günü ne zaman, saat kaçta olacak?

KEFARET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kefaret normalde Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat günü değişti. Kefaret dizisi bundan böyle Perşembe günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.

KEFARET GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜN OLDU?

Kefaret'in yeni günü Perşembe oldu. Dizi önceden Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat gün değişikliği yaparak Perşembe'ye alındı.

Twitter'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"#Kefaret'in yeni gününü duymayan kalmasın!"

Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak?

Buna göre Kefaret dizisi artık Perşembe günleri ekranlara gelecek. Dizinin neden gün değişikliği yapıldığı bilinmiyor. Fakat dizi için hafta sonu izlenmenin düşük olabileceği ve bundan dolayı gününün hafta içine alındığı hakkında yorumlar mevcut.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Başkomiser Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli)

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Ayşe Çandır (Ayşe Tunaboylu)

Alp Hasanoğlu (Hakan Yufkacıgil)

Kadir Kınar (Yusuf Atala)

Mehmet (Efe Deprem)

Emre (Ayberk Aladar)

Zeki (Tolga Güleç)

Yardımcı karakterler:

Sude (Lavinya Ünlüer)

Can Çınarlı (Göktan Oktay Göztepe)

Cansu (Bahar Ece Yılmaz)

Melis (Senay Dede)

Metin (Hakan Aydın)

Fulya (Selcen Ezgi Dinçer)

Zühre (Nazlı Kar)

Sabri (Enis Yıldız)

Okan (İlker Yiğen)

Gürbüz Ayaz (Eray Eserol)

Nurettin Anıl (Birol Denizci)

Vildan (Nihan Durukan)

Avukat Berna Dündar (Cemre Melis Çınar)

Onur (Metin Yavuzoğlu)

Berk (Kemal Erik)

Kaan (Berkay Şahinoğlu)

Betül (Olcay Gürbüz)

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan, Nilay'ın intiharından kendini sorumlu tutmakta, giderek kabuğuna çekilmektedir. Zeynep, Sinan'ın toparlanması için elinden geleni yapar ancak ipler hızla kopma noktasına gelir. Fulya'nın gizli kahramanlıkları Emre ile aralarının iyice açılmasına yol açar. Münevverkalbini yuvada birlikte çalıştığı genç yakışıklı şefe kaptırır…

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lütfü Türkkan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:51:32. #1.16#

title