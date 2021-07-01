Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Kefaret gün değişikliği ile gündeme geldi. Alınan karara göre dizinin yeni günü Perşembe oldu. Peki, Kefaret dizisi neden gün değiştirdi? Kefaret günü mü değişti? Kefaret dizisinin yeni günü hangi gün oldu? Kefaret ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Kefaret Pazar günü değil mi? Kefaret Perşembe'ye mi alındı?