Kefaret gün mü değişti, hangi gün oldu? Kefaret dizisi neden gün değişsi? Dizi Pazar günü mü Perşembe günü mü yayınlanacak?
Fox TV'nin beğenilen dizisi Kefaret gün değişikliği ile gündeme geldi. Alınan karara göre dizinin yeni günü Perşembe oldu. Peki, Kefaret dizisi neden gün değiştirdi? Kefaret günü mü değişti? Kefaret dizisinin yeni günü hangi gün oldu? Kefaret ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Kefaret Pazar günü değil mi? Kefaret Perşembe'ye mi alındı?
Ekranların sevilen dizisi Kefaret yeni günüyle bugün başlıyor. Peki, Kefaret yeni günü ne zaman? Kefaret günü mü değişti? Kefaret hangi gün yayınlanacak? Kefaret yeni günü ne zaman, saat kaçta olacak?
KEFARET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kefaret normalde Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat günü değişti. Kefaret dizisi bundan böyle Perşembe günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.
KEFARET GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜN OLDU?
Kefaret'in yeni günü Perşembe oldu. Dizi önceden Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat gün değişikliği yaparak Perşembe'ye alındı.
Twitter'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"#Kefaret'in yeni gününü duymayan kalmasın!"
Buna göre Kefaret dizisi artık Perşembe günleri ekranlara gelecek. Dizinin neden gün değişikliği yapıldığı bilinmiyor. Fakat dizi için hafta sonu izlenmenin düşük olabileceği ve bundan dolayı gününün hafta içine alındığı hakkında yorumlar mevcut.
KEFARET OYUNCULARI KİMLER?
Ana karakterler:
Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)
Başkomiser Sinan Demir (Mert Fırat)
Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)
Meltem Serez (Özge Özacar)
Nil Anıl (Ege Kökenli)
Arzu Kendir (Mine Kılıç)
Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)
Ayşe Çandır (Ayşe Tunaboylu)
Alp Hasanoğlu (Hakan Yufkacıgil)
Kadir Kınar (Yusuf Atala)
Mehmet (Efe Deprem)
Emre (Ayberk Aladar)
Zeki (Tolga Güleç)
Yardımcı karakterler:
Sude (Lavinya Ünlüer)
Can Çınarlı (Göktan Oktay Göztepe)
Cansu (Bahar Ece Yılmaz)
Melis (Senay Dede)
Metin (Hakan Aydın)
Fulya (Selcen Ezgi Dinçer)
Zühre (Nazlı Kar)
Sabri (Enis Yıldız)
Okan (İlker Yiğen)
Gürbüz Ayaz (Eray Eserol)
Nurettin Anıl (Birol Denizci)
Vildan (Nihan Durukan)
Avukat Berna Dündar (Cemre Melis Çınar)
Onur (Metin Yavuzoğlu)
Berk (Kemal Erik)
Kaan (Berkay Şahinoğlu)
Betül (Olcay Gürbüz)
KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sinan, Nilay'ın intiharından kendini sorumlu tutmakta, giderek kabuğuna çekilmektedir. Zeynep, Sinan'ın toparlanması için elinden geleni yapar ancak ipler hızla kopma noktasına gelir. Fulya'nın gizli kahramanlıkları Emre ile aralarının iyice açılmasına yol açar. Münevverkalbini yuvada birlikte çalıştığı genç yakışıklı şefe kaptırır…
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