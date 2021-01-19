Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, acı dolu anısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
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Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, acı dolu anısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

19.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:53

FOX TV'nin sevilen dizisi Kefaret'in başrolü Nurgül Yeşilçay, Exxen'de yayınlanan bir programa katıldı. Samimi itiraflarda bulunan Yeşilçay, gözyaşları içinde, annesini erken kaybettiğini ve bu olaydan sonra ailesinin darmadağın olduğunu söyledi.

FOX TV ekranlarında Mert Fırat ile başrollerini paylaştıkları Kefaret dizisinde oynayan yıldız oyuncu Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital eğlence platformu Exxen'deki 'Astrolojik Şifreler' programına katıldı.

"BİZİM AİLEMİZ DARMADAĞIN OLDU"

Annesini erken kaybettiğini anlatan Nurgül Yeşilçay, ''Annem 98 yılında vefat etti, bizim ailemiz darmadağın oldu. Çok etkilendim, hala da çok etkilenirim'' diyerek ağladı.

"NE BABAMIN AİLESİ NE DE ANNEMİN AİLESİYLE GÖRÜŞÜYORDUK"

Nurgül Yeşilçay, dramatik ailevi hikayesini böyle anlattı:

''Annem başkasıyla evli, babam başkasıyla. İkisi birbirlerine aşık oluyor. Olay, Bolu'da geçiyor. Kaçıp İzmir'e geliyorlar, orada yeni bir hayat kuruyorlar. Ne babamın ailesi ne de annemin ailesiyle görüşüyorduk. Biz bize yeten küçük bir çekirdek ailemiz vardı.''

Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, gözyaşlarına boğuldu
Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, gözyaşlarına boğuldu
Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, acı dolu anısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Kefaret dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, acı dolu anısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
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