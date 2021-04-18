Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmadır? Kefaret hangi il ve ilçede çekiliyor?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Kefaret hangi kitaptan uyarlanmıştır? Peki, Kefaret nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kefaret nerede? Kefaret hangi şehirde çekiliyor?