Kefaret canlı izle! Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret hangi kanalda, hangi gün?

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 16. bölümde neler olacak? Kefaret 16. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

KEFARET CANLI İZLE FOX TV!

KEFARET 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu'nun Cansu'yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir. Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.

KEFARET HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yakında FOX TV ekranlarında olacak.

22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelmiş Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

KEFARET CANLI İZLE!