Kefaret canlı izle! FOX Kefaret canlı izle! 25 Nisan Teşkilat full HD izleme linki!

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KEFARET FOX CANLI İZLE!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver'in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep'in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır. Baskını haber alan Nisa, herkesten gizli fidyeyi ödeyen Kadir'den aldığı paralar ve rehinelerle birlikte yeniden kayıplara karışır. Baskın yaptığı için tekrar tehdit edilen Sinan son çare olarak elindeki tek malı, evlerini satar. Evsiz kalan Münevver Sinan'a çok büyük tepki verecektir.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE!

KEFARET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kefaret 25 Nisan 2021 (bu akşam) saat 20.00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!