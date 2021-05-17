Kefaret 27. bölüm fragmanı izle! FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 26. bölüm izle

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KEFARET 26. BÖLÜM FULL İZLE!

Kefaret dizisi FOX TV ekranlarında 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Kefaret 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KEFARET 26. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Mahkeme Sude'nin vesayetini Selena'ya verir. Aile Sude'yi kaybetmenin şokuyla sarsılır. Ahmet, Arzu'yu bebeklerini doğurmak için ikna etmeye çalışır. Meltem, Alp'in ilgisini çekmek için birlikte bir tatil planı yapar. Münevver evlilik hayatına uyum sağlamaya çalışmakta ancak zorlanmaktadır.

KEFARET 26. BÖLÜM İZLE

Kefaret 26. bölüm izlemek için tıklayınız!

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.