Kefaret 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 16. bölüm izle! Kefaret son bölümde neler oldu? Kefaret oyuncuları kimler? Kefaret ne demek?

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KEFARET 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Heyecanla beklenen Kefaret 16. bölümün yayınlanmasının ardından 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

KEFARET 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmektedir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutar. Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile iş birliği yapar. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve bütün planları alt üst eder.

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KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET NE DEMEK?

FOX TV'de Kefaret dizisinin yayınlanmasıyla 'kefaret' kelimesinin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Kefaret, işlenmiş olan bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka ya da tutulan oruç anlamına gelir.