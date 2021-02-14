Kefaret 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 13. bölüm canlı izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 13. bölümde neler olacak? Kefaret 12. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 13. bölümde neler olacak? Kefaret 12. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç beklemediği bir anda Cansu'yu Zeynep'in yanında gören Sinan kızı Kartal'dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu'yu da Ahmet'in evinde gözaltında tutmaya başlar. Arzu bir an önce iyileşip Cansu'yu Zeynep'in yanından almak için planlar yaparken Zeynep'in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır. Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet'i takip ederek Cansu'nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu'yu Kartal'dan koruyabilecek mi?

KEFARET SON BÖLÜM İZLE...

KEFARET 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

KEFARET 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Elif'e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu'yu gözaltına aldırır ve Kartal'dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar. Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu'nun Ahmet'in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu'dan alır. Arzu, Ahmet'in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır. Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep'in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude'nin yasal durumu ne olacak?

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KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAR UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır