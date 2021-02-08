Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!
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Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!

08.02.2021 02:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:07
Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı!Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç beklemediği bir anda Cansu'yu Zeynep'in yanında gören Sinan kızı Kartal'dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu'yu da Ahmet'in evinde gözaltında tutmaya başlar. Arzu bir an önce iyileşip Cansu'yu Zeynep'in yanından almak için planlar yaparken Zeynep'in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır. Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet'i takip ederek Cansu'nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu'yu Kartal'dan koruyabildi mi?

KEFARET SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!

KEFARET 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

KEFARET 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KEFARET YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

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