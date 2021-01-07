Araç çarpması sonucu bacakları kırılan kedi, hissettiği acı nedeniyle karton kutuyu ısırdı
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Araç çarpması sonucu bacakları kırılan kedi, hissettiği acı nedeniyle karton kutuyu ısırdı

07.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:34
Araç çarpması sonucu bacakları kırılan kedi, hissettiği acı nedeniyle karton kutuyu ısırdı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde araç çarpması sonucu arka bacakları kırılan kedi, hissettiği acı nedeniyle karton kutuyu ısırdı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde araç çarpması sonucu arka bacakları kırılan kedi, hissettiği acı nedeniyle karton kutuyu ısırdı. O anları görüntüleyen kişi, "Araç şoförleri biraz dikkatli olsun. Biraz değil daha dikkatli olsun, insan olsun" dedi.

Kemer'deki en işlek caddelerden Atatürk Caddesi'nde, bir sokak kedisine araç çarpıp kaçtı. Yoldan geçenler arka bacakları kırılan kediyi karton kutuya koyup, otobüs durağı oturma noktasına götürdü. Kedinin o hali çevreden geçenleri üzerken bir vatandaş da yaralı kediyi görüntüledi. Kedinin acısını dindirebilmek için karton kutuyu ısırdığı anları görüntüleyen kişi, "Bu görüntüleri iyice paylaşın. Atatürk Caddesi'nde kediye araç çarpmış. Bakın şu hayvan acıdan nasıl kartonu ısırıyor. Arka bacakları kırılmış. Bunları paylaşın ki araç şoförleri biraz dikkatli olsun, biraz değil daha dikkatli olsun, insan olsun" dedi.Bu kişi, "Çarpıp kaçmayın artık şu canlara. Kazadır olabilir, arkanıza bakmadan kaçıyorsunuz. Bu sizin yakınınız, evladınız da olabilir. Bu da can. Zamanında müdahale hayat kurtarır. Bu can veterinere götürüldü, kurtarıldı" notuyla kedinin sağlık durumunu da paylaştı.


Araç çarpması sonucu bacakları kırılan kedi, hissettiği acı nedeniyle karton kutuyu ısırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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