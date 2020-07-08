Kedili Tekke'de tedbirli okuma etkinliği Osmangazi Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir kapalı olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kapılarını yeniden ziyarete açtı. Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla 'Kediler Tekkesi' olarak anılan tarihi binada, sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu etkinlikte maske takmak zorunlu hale getirildi. 7'den 77'ye her yaştan insanın bulunduğu kıraathanede misafirlere çay, kahve ve kek ikram edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden kitapseverler, uzun bir aradan sonra sosyalleşme imkanı bulduklarını söyledi.

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin milli kültür ve misafirperverliğin yaşatıldığı önemli bir mekan olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise kurallara uyma şartıyla tüm vatandaşları kitap okumaya davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA