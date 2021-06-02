Kedi yavrularına bakıcılık yapan köpek yürekleri ısıttı

Kedi yavrularına bakıcılık yapan köpek yürekleri ısıttı Kedi yavrularını bir an bile yanından ayırmıyor, onlara bakıcılık yapıyor Manisa'da bir köpek, kulübesinde doğum yapan bir kedinin yavrularına bakıcılık yapıyor.

Kedi yavrularına bakıcılık yapan köpek yürekleri ısıttı

Kedi yavrularını bir an bile yanından ayırmıyor, onlara bakıcılık yapıyor

MANİSA - Manisa'da bir köpek, kulübesinde doğum yapan bir kedinin yavrularına bakıcılık yapıyor. Yavru kedilerin yanına kimseleri yanaştırmayan ve onları sahiplenen köpeğin bu davranışı yürekleri ısıttı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bir kedi, dostluk kurduğu Boncuk isimli köpeğin kulübesine yavruladı. Annelerine gösterdiği dostluğu 5 yavruya bakıcılık yaparak devam eden Boncuk'un davranışı görenleri hayrete düşürdü. Anneleri olmadığı zaman kulübesinde yavru kedilere bakıcılık yapan Boncuk, hem onlarla ilgileniyor hem de onları tehlikelere karşı koruyor.

Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve bu durumun tüm insanlara örnek olduğunu söyleyen köpeğin sahibi Dursun Sarı, "İlk önce kedi bizim köpeğimizle dostluk kurdu. Zamanla aralarında muhabbet ilerledi. Daha sonra kedi de Boncuk'un kulübesine doğurdu. Şimdi annesi kedileri emziriyor. Ardından ayrıldıktan sonra da Boncuk da yavrularla ilgileniyor. Bu duruma biz de şaşırdık. İlk zamanlar yavruları bizden bile kıskanıyordu. Annesi zamanla gelip emzirdikten sonra ayrılıyor. Ondan sonra da köpek ilgileniyor yavrularla. Köpek bize bile yavruları elletmiyor, kıskanıyor. Şu an görüyoruz insanlar bile birbirleriyle anlaşamazken kedi ve köpeğin birbiriyle anlaşması çok ilginç. Yavrulara bakıyor bize bile yanaştırmıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Yeniçağ