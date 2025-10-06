Kedi Cezve'yi öldüren Burak Alan kaç yıl ceza aldı?

Başakşehir'de yaşayanların çok sevdiği sokak kedisi Cezve'yi vahşice katleden Burak Alan, bugün hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Alan, olay sırasında "uyuşturucu etkisinde olduğunu" öne sürerek, "O an yaşananları net hatırlamıyorum. Kediye zarar verdiğimi yalnızca bulanık bir şekilde anımsıyorum" ifadelerini kullandı. Peki, Cezve'yi öldüren Burak Alan'a mahkeme tarafından kaç yıl hapis cezası verildi?

KEDİ CEZVE'Yİ ÖLDÜREN BURAK ALAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

İstanbul Başakşehir'de tadilat için gittiği bir sitede "Cezve" isimli evcil kediyi işkenceyle öldüren Burak Alan hakkında karar verildi. Sanık, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM" SAVUNMASI

Mahkemede savunma yapan Burak Alan, olay anında "uyuşturucu madde etkisinde" olduğunu öne sürdü. Alan, "Olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kediye saldırdığımı yalnızca kısmen anımsıyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, Alan'ın 3 yıl 8 ay hapis cezası almasına hükmetti ve cezada herhangi bir indirime gitmedi.

TUTUKLANMIŞ VE HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Burak Alan, 2 Ağustos Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılmıştı.