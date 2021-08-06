Keçiören'deki yeni park Emine Işınsu'nun ismini taşıyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'deki yeni park Emine Işınsu'nun ismini taşıyacak

Keçiören'deki yeni park Emine Işınsu'nun ismini taşıyacak
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi'ne inşa edilen ve Yazar Emine Işınsu'nun ismini taşıyan parkın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Burada park alanı, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve vatandaşlarımızın dinlenecekleri kamelyalar var.

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi'ne inşa edilen ve Yazar Emine Işınsu'nun ismini taşıyan parkın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Burada park alanı, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve vatandaşlarımızın dinlenecekleri kamelyalar var. Şehrimizi yeni hizmetlerle donatmaya devam ediyoruz. Atıl olarak gördüğümüz her yeri vatandaşımızın kullanacağı şekilde park ve yeşil alana çeviriyoruz. Bu dönemde 47 tane park yaptık. Apartmanlarımız artık yeşile, güle, parka ve suya bakıyor. " dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesine inşa edilen Yazar Emine Işınsu Parkı'nın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, emine Işınsu'nun çocukları Elif Kalıpçı, Banu Okçu, Yağmur Okçu Murathan Öksüz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Parkımıza Türk edebiyatımızın ve milli kültürümüzün yaşatılmasında emek veren, çocukken romanların okuduğumuz ve rahmete giden Emine Işınsu Hanımefendinin ismini vermekten onur duyuyoruz. Emine Işınsu ölümsüzdür. Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Dolayısıyla ülkemize, milletimize, tarihimize hizmet etmiş olanların da isimlerini yaşatmamız lazım ki yeni yazarlar yetişebilsin. Bu parkımızda çocuklarımızın cıvıl cıvıl dünyasında, kalplerde, gönüllerde Emine Işınsu yaşayacak. Çocuklarımız da Emine Işınsu'nun hayatını okursa gelecekleri için istikamet belirlemede önemli bilgiler alacaklardır. " İfadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni parkın Adnan Menderes Mahallesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Katılımcılar protokol konuşmalarının ardından kurdele keserek açılışı yaptı ve parkta incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören'deki yeni park Emine Işınsu'nun ismini taşıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:33:07. #1.16#

title