Keçiören'deki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı
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Keçiören'deki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı

Keçiören'deki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler'de çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler'de çiftçilere sebze fidesi dağıtımına başladı.

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için ücretsiz sebze fidesi dağıtımlarına başladı. Bu kapsamda belediyenin akıllı serasında yetiştirilen domates, biber, salatalık, patlıcan gibi çeşitli türde sebze fidelerinin dağıtımı Başkan Altınok tarafından Kösrelik köyünde yapıldı. Köyün muhtarı tarafından oluşturulan talep listesine göre gerçekleştirilen fide dağıtımından faydalanan çiftçiler bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını da dile getirdiler. Kösrelik köyünde sebze fidesi dağıtımı yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Dünyada artık petrolün, doğalgazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamazlar. Keçiören'deki çiftçilerimizi üretime teşvik etmek için ücretsiz sebze fidesi dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız"

Başkan Altınok, Ata tohumundan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere yönelik tavsiyeler vererek, "Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmak için belediyemize ait serada ilk sebze fidesi üretimimizi gerçekleştirdik. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını topyekün artırmalıyız" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Keçiören'deki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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