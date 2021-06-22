Keçiören'de, Gül Kreş Adası ilk mezunlarını verdi
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Keçiören'de, Gül Kreş Adası ilk mezunlarını verdi

Keçiören'de, Gül Kreş Adası ilk mezunlarını verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, Gül Kreş Adası'ndan mezun olan 33 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

Minikler için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün melek ve çiçeklerimizi mezun ediyoruz. 33 yavrumuzu kreşimizden uğurluyoruz. Çocuklarımız devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Birçok hizmet alanlarımız var. Kreş hizmetimiz de bunlardan biridir. Şuanda en mutlu olduğumuz anlara tanıklık ediyoruz. Çünkü yavrularımızın ilk mezuniyet heyecanını yaşamak hepimize nasip oldu." dedi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende diploma heyecanı yaşayan minik öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 'Anasınıfı Mezuniyet Andını ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyarak coşkulu anlara sahne oldular.

"PIRIL PIRIL BİR DÜNYADIR ÇOCUKLARIMIZ"

Velilerinin de katıldığı törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tertemiz pırıl pırıl bir dünyadır çocuklarımız. Öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Atatürk, 'Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyor. Öğrencilerimizi nasıl yetiştirirsek, onları ne kadar donanımlı hale getirirsek, değerlerine bağlı olarak yetiştirirsek geleceğimiz daha parlak olur. Çocuklarımız geleceğimize yatırımdır. Emek olmadan çalışmadan terlemeden başarı olmaz. Bugün çiçek ve meleklerimizi kreşten okullarına uğurluyoruz. 33 meleğimiz eğitimlerini tamamladı. Mezun olan çocuklarımızın kayırlarını elimizde tutarak onların başarılarını takip etmeye devam edeceğiz. İlçedeki kreş ve kütüphanelerimizin sayısını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kep atma coşkusunun da yaşandığı etkinlikte öğrenciler diplomalarını Başkan Altınok'un elinden aldılar. Altınok miniklere okul çantası da hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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