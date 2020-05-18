Keçiören Belediyesinden yerli sebze üretimi için çiftçilere destek Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler'de çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler'de çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için 10 ton siyez buğdayı, 2,5 ton fiğ yem bitkisi ve 500 kilogram mısır tohumlarının dağıtımını yaparak teşvik ettiği iyi tarım uygulamalarını sebze fidesi dağıtımıyla sürdürdü. Bu kapsamda domates, patlıcan, biber ve salatalık fidelerinin dağıtımı Başkan Turgut Altınok tarafından gerçekleştirilirken, Güzelyurt köyünde 14 bin 600, Sarıbeyler köyünde 4 bin, Kösrelik köyünde ise 7 bin adet sebze fidesi çiftçilerle buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Dünyada artık petrolün, doğal gazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Altınok, Sarıbeyler ve Güzelyurt köylerindeki fide dağıtımı öncesi çiftçilerle gerçekleştirdiği sohbette dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte uluslararası alanda gıda ihtiyacının önem kazandığını vurguladı.

Ata tohumundan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere uyarılarda da bulunan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız."

Köylerde hayvancılığı da teşvik etmek için önümüzdeki günlerde süt hayvanı ve kanatlı hayvan dağıtımı yapılacağını belirten Altınok, Sarıbeyler köyüne çocuk oyun parkı, ekmek pişirme damı ve üretilen doğal ürünlerin satışı için önü açık üstü kapalı küçük alanların yapılacağının sözünü verdi.

Kaynak: AA