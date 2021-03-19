Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı
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Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı

19.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:16
Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve modern hale getirilen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği' 18 Mart'ta açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve modern hale getirilen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği' 18 Mart'ta açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve modern hale getirilen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği'nin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Altınok, "Bu anlamlı açılışın Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına ve Şehitler Haftası'na denk gelmesi bizleri oldukça mutlu etti. Gazilerimiz için modern bir kat yaptık. Bu hizmetimiz ne yardım ne hikmettir, milletin parasını millete vermektir. Vatan için bayrak için her şeyini verenlere bizler de görevimizi yapmalı, onların konforlu yaşamaları için seferber olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Keçiören Milli Mücadele'nin ilk otağıdır" diyen Altınok, "Milli Mücadele'nin merkezi Keçiören'dir. Devletimizin kurtuluşu ve kuruluşunda önemli bir yeri vardır. Atatürk 27 Aralık 1919'da Keçiören'e gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı genelkurmay karargahı olarak kullanmıştır. Daha sonra da güvenlik sebebiyle Ulus'taki istasyon binasına taşınıyor. Ama Keçiören'i Harekat Planlama Karargahı olarak kullanmaya devam ediyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını Türk milletinin imana ve cesaretine bağlıyor. Anadolu'yu bize yurt kılan; Göktürkler'den, Oğuzlar'dan, Altaylar'dan, Tanrı Dağları'ndan, Ergenekon'dan gelerek bize Anadolu topraklarını yurt eden ecdadımıza rahmet olsun. Bütün dünyaya meydan okumuş, küllerinden bir devlet kuran büyük komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim onlardan razı olsun" açıklamasında bulundu.

1921 yılında Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin mezun vermediğini hatırlatan ve Milli Mücadele'de sağlıkçıların da şehit olduğunu kaydeden Altınok, şunları söyledi:

"Şu an bir tıbbiyedeyiz. Bir sağlık kurumundayız. Tıbbiye bir dönem mezun vermiyor. Niye? Tamamı Çanakkale'de şehit oluyor. Atatürk'e soruyorlar Çanakkale Zaferi neyin sonucudur? 'Türk milletinin büyük imanı ve başarısıdır' diyor. İnşallah devletimizin ebet müddet var olsun. Vatan şehit ve gazilerimize minnettardır. Ülkede yaşayan herkes şehit ve gazilerimize ve onların yakınlarına borçludur. Vatan bir tanedir. Diyor ya 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Hainlerle bir olmayacağız. Bunun partisi falan yok. Partiler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ebediyen kalacak. Yaptığımız tadilatla gazilerimize yakışır bir kat yaptık. Doktorlarımız, hekimlerimiz başımızın tacı. Onlar öncü savaşçı. Hizmetimiz gazilerimize, gazi ailelerimize, şehit ve ailelerine armağan olsun. Vatanı için bizler için her şeyi verene bizler de görevimizi yapmamız lazım. Onların konforlu hizmet alabilmesi için her şeyimizi vermemiz lazım."

Açılış törenine, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün de katıldı.

Gülhane Gönüllüleri Vakfı Başkanı Cevdet Erdöl, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Cerrahi bölümüne yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Onur Genç ve gaziler adına Gazi Levent Yücel, Altınok'a plaket takdim etti.

? (Mİ-ÖK-Y) - ANKARA

Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı
Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı
Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı
Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen 'Gaziler Kliniği' 18 Mart'ta açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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