Keçiören Bağlum'daki Hisartepe mağaraları doğaseverleri bekliyor

Baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen Keçiören'deki dağlık alanlar doğaseverler için cazibe merkezi haline gelirken Bağlum'da bulunan Hisartepe mağaraları da tarihin gizemini merak edenleri ve doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenleri cezbetmeye devam ediyor.

Tarih ve doğaseverleri Keçiören Bağlum'daki Hisartepe mağaralarını görmeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören, tarihi ve kültürel mirasları içinde barındıran, doğal alanlarıyla Ankaralılara nefes olan bir şehirdir. Pandemi sonrasında Ankara'da doğa gezisi yapmayı planlayanlar için Hisartepe mağaraları gezilip görülmesi gereken bir gizeme sahiptir. Tarihe gizemli bir yolculuk yapmak isteyenleri Keçiören Hisartepe mağaralarını görmeye bekliyoruz." dedi.

Başkan Altınok, Hisartepe mağaralarıyla ilgili sınırlı ölçüde bilgiye sahip olduklarını ancak bu mağaraların tarihe yolculuk imkânı sunduğunu ve bulunduğu bölge itibariyle bir yerleşim yeri olduğuna dair belirgin işaretlerin yer aldığını söyledi.

"TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENMİŞTİR"

Altınok doğaseverlerin ilgisini çekecek olan Hisartepe mağaralarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Hisartepe mağaraları Ankara Bağlum Haçıl mevkiinde yer almaktadır. Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Yeşiltepe mahallelerimizden görülebilen Hisartepe içinde barındırdığı mağaralar ile bir yeraltı şehri görünümüne sahip. Mağaralardan en büyüğü yaklaşık 6 metre derinlikte olup insanların giriş çıkışına uygun olarak yapılmış. Bu mağaraların bazıları yüzeye dik bazıları ise paralel olarak göze çarpıyor. Kimi mağaralarda kemerli yapılar var. Bu da tarihimizdeki mimari yapılar adına estetik anlayışı görmemize imkan sağlıyor. Burada bulunan kayaların oyulmaya müsait bir yapıya sahip olması ve bu noktadan geçen derenin su kaynağı olarak kullanılması ihtimali de Hisartepe mağaralarının bulunduğu bölgenin bir yerleşim yeri olarak tercih edilmiş olmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Hisartepe mağaraları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '07.01.2011 tarihli karar ve 5692 tescil numarası' ile Ankara İli Kültür Envanteri Listesi'nde 814'üncü sırada 'Bağlum-Yakacık Tali Yol Güzergâhı Kaya Yerleşimi' olarak taşınmaz kültür varlığı şeklinde tescillenmiştir."

GALATLARDAN İZLER

Bu arada yapılan yüzey araştırmalarına göre Hisartepe mağaralarının Galatlar'dan kaldığına dair bilgiler yer almaktadır. Galatlar, MÖ 280-274 yıllarında Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşadıktan sonra Orta Anadolu'da Ankara ve Çorum, Yozgat yöresine yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavmine mensup Galyalılara denmektedir.Galatlar, Delphi zaferinden sonra üç boy şeklinde örgütlenmiştir. Orta Anadolu'da Sivrihisar, Ankara ve Yozgat Büyüknefes bu üç boyun merkezi olmuştur. Bugünkü Ankara isminin türetildiği Ankyra kelimesinin "durduran" anlamında Galatlar tarafından verildiği söylenmektedir.

Kaynak: Bültenler