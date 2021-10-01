Keçiören Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı - Haberler
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Keçiören Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Keçiören Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi'nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilecek olan 3 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi'nin yapımı başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi'nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilecek olan 3 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi'nin yapımı başladı. Gençlik merkezi önümüzdeki yıl hizmete açılacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ayvalı Mahallesi'nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilecek Ayvalı Gençlik Merkezi'nin yapımına grobeton dökme çalışmasıyla başlandığını belirterek, "İçinde voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema, konferans salonları, kurs merkezleri ve otoparkın yer alacağı gençlik merkezimizin yapımına başladık. Gençlerimiz burada hem spor yapacak hem de kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. İnşallah 2022 yılında projemizi tamamlayarak hizmete sunacağız" dedi.

Çocukları ve gençleri sportif ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek için ilçedeki gençlik merkezlerinin artırıldığını, bu anlamda Keçiören'in örnek bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Altınok, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini olumlu faaliyetlere yönlendirmek için spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde belediyemize ait halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ayvalı Mahallemize inşa ettiğimiz gençlik merkezimizde bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı

Keçiören Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı

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Haber: Keçiören Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı - Haberler
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