Çin'in anal sürüntüyle korona testini, ülkeye gelen yabancılara zorunlu kılacağı öne sürüldü

Çin'de kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan ve tepkilere neden olan anal sürüntüyle koronavirüs testinin ülkeye giren yabancılara zorunlu kılındığı iddia edildi.

Koronavirüs ortaya çıktığı Çin'de, vaka sayılarının kontrolden çıkmaması için bir süre önce yeni önlemler alındı. Özellikle ülkeye giriş çıkışlarda yönetim tarafından alınan kararlarda titizlikler hareket ediliyor.

KISA SÜRE ÖNCE BAŞLAYAN YENİ TEST YÖNTEMİ TEPKİ ÇEKTİ

The Sun'un haberine göre Çin'de bu kapsamda uygulanan bir yöntem ise tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Çinli bilim insanları, anal sürüntü ile koronavirüs testi yapmanın ağız ve burundan alınan sürüntüye göre daha kesin sonuçlar verdiğini ileri sürdü. Çinli yöneticiler bu test tekniğini uygulamaya başladı ve büyük tepki aldı. Kamuoyuna anal sürüntü uygulanan Çinlilerin yürümekte zorlandığı görüntüleri yansıdı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÜLKEYE GELENLERE ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Henüz bu tepkilerin üzerinden kısa bir süre geçmişken, Çinli yöneticiler tepkileri uluslararası boyuta çıkaracak bir adım attı. Çin, ülkeye gelen tüm yabancılar için anal sürüntü testini zorunlu kıldı. Bu kapsamda, Pekin ve Şanghay havayollarında test merkezleri kurulacağı belirtildi.