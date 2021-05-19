Keçidere'nin yol çilesi sona eriyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Keçidere kırsal mahallesinin yolu Büyükşehir ekipleri tarafından asfaltlanıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Keçidere kırsal mahallesinin yolu Büyükşehir ekipleri tarafından asfaltlanıyor. Başkan İsmail Cankul yolda çalışan ekiplere baklava ikram ederek, teşekkür etti.

Keçidere kırsal mahallesinden doğu yönünde bulunan kırsal mahallere bağlayan şose yol kar ve yağmur yağışlarında vatandaşları zor durumda bırakıyordu. Vatandaşların Başkan İsmail Cankul'a talepleri, Büyükşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından sıcak asfalt dökülmesi ile sona erecek. Çalışmaların başlaması dolayısıyla Başkan Cankul asfalt ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, baklava ikram etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Cankul, "Keçidere mahallemizden ilçemizin doğusunda bulunan kırsal mahallelerimize bağlantı yolumuzun sıcak asfalt çalışması başladı. En kısa zamanda yolumuz komple sıcak asfalt ile hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. İlçemize hizmetini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a şükranlarımızı sunarız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı