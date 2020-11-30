Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü

30.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:19
Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde hareketsiz yatan Nedim Karataş'ın silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, zanlı Nesip Türkan'ı kısa sürede yakaladı. Alacak meselesi nedeniyle işlendiği belirlenen cinayetin zanlısı Türkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Seda Sokak üzerinde park halindeki otomobil içerisinde bir kişinin silahla vurulmuş hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise durumu bildirdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede, suç aleti tabanca ve tabancaya ait mermileri aracın yanındaki otların içerisinde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobilde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişinin 38 yaşındaki kebap ustası Nedim Karataş olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

CEP TELEFONUNDAN MESAJLAR İNCELENDİ

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, olayı tütün satışı yapan 35 yaşındaki Nesip Türkan'ın gerçekleştirdiğini belirleyerek, şüphelinin bulunduğu adreslerde arama yaptı. Şüpheli iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda ikili arasındaki görüşmelere ulaşıldı. Hayatını kaybeden Nedim Karataş'ın yazışmalarda alacak nedeni ile zanlı ile tartıştığı tespit edildi.

Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İddiaya göre, Nedim Karataş ile Nesip Türkan arasında alacak meselesi bulunuyordu. Türkan dün akşam saatlerinde konuşmak üzere buluştuğu alacaklı Karataş ile bir süre konuştu. Konuşmanın tartışmaya dönmesi sonrası Türkan aracına bindi. Daha sonra Türkan, kendisiyle birlikte aracına binen Karataş'a belindeki silahı çıkarıp iki el ateş etti. Elindeki tabancayı da olay yeri yakınına atan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü
Nedim Karataş

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekiplerince ortak yapılan çalışmada gözaltına alınan Türkan'ın ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Nesip Türkan, 'Tasarlayarak adam öldürmekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ariana Grande Emel Müftüoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Samet Aybaba Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kebap ustası, alacak-verecek tartışması yüzünden tütüncü tarafından silahla vurularak öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 19:22:21. #1.15#
title