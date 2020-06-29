Keban Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçimi yapıldı Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı.

Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli Başkanlığında Keban Öğretmenevinde yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri Muzaffer Bulut ve Cevdet Doğan, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği sorumlusu Samet Bayir ve 30 köy muhtarı katıldı.

Seçim sonucunda en fazla oyu alan Kuşçu Köyü Muhtarı Mustafa Akpınar ve Altınkürek Köyü Muhtarı Güven Gülmez meclis üyeliklerine seçildi.

Kaymakam Tepeli, "Köylerin sorunlarının çözümü ve daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız. Yeni seçilen birlik üyelerini tebrik ederim." dedi.

Kaynak: AA