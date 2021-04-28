Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket
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Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Antalya'da yapılan Kick Boks Avrupa Kupasında üçüncü olan Mehmet Demirbağ'a plaket verdi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Antalya'da yapılan Kick Boks Avrupa Kupasında üçüncü olan Mehmet Demirbağ'a plaket verdi.

Kaymakam Akbulut, Antalya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupasına Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına katılan ve 84 kiloda üçüncülük elde eden Demirbağ'ı kabul etti.

Demirbağ'ı tebrik eden Akbulut, "Başarıların devamı gelir inşallah. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Allah utandırmasın." dedi.

Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket
Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket
Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket
Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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