Keban Kaymakamı Akbulut, incelemelerde bulundu

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, içme suyu problemi yaşayan Çevrekaya köyü Hamurlu mezrasında incelemelerde bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, içme suyu problemi yaşayan Çevrekaya köyü Hamurlu mezrasında incelemelerde bulundu.

Mezrayı ziyaret eden Kaymakam Akbulut, Çevrekaya Köyü Muhtarı Ercan Yavuz ve mezra sakinlerinden içme suyu sorunu talebini dinledi, yerinde inceleme yaptı.

Akbulut, mezranın su sorununun çözüme kavuşması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan