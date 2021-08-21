Keban Kaymakamı Akbulut, incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keban Kaymakamı Akbulut, incelemelerde bulundu

Keban Kaymakamı Akbulut, incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, içme suyu problemi yaşayan Çevrekaya köyü Hamurlu mezrasında incelemelerde bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, içme suyu problemi yaşayan Çevrekaya köyü Hamurlu mezrasında incelemelerde bulundu.

Mezrayı ziyaret eden Kaymakam Akbulut, Çevrekaya Köyü Muhtarı Ercan Yavuz ve mezra sakinlerinden içme suyu sorunu talebini dinledi, yerinde inceleme yaptı.

Akbulut, mezranın su sorununun çözüme kavuşması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Keban Kaymakamı Akbulut, incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:09:26. #1.14#

title